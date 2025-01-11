Временные ограничения ввели в аэропорту Казани

В казанском аэропорту снова ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 15:05 введены в аэропорту Казани», — уточнил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
Утром воздушные гавани также временно не принимали и не отправляли рейсы. Ограничения действовали 45 минут.
Ранее ограничения на прием и вылет самолетов водили в аэропорту Саратова. Двум лайнерам пришлось пойти на посадку на запасных аэродромах. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
В этот же день были введены ограничения на полеты в аэропортах Нижнекамска и Ульяновска. Как сообщает Telegram-канал Baza, был объявлен план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников.
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