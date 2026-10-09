360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    71-летний пенсионер погиб при пожаре в Кировской области

    В поселке Рудничный Верхнекамского района 8 октября пожар в квартире унес жизнь 71-летнего мужчины. Следственный комитет проводит проверку по факту его гибели, сообщает Newsler.ru.

    Квартира загорелась в доме на улице Чапаева. По данным МЧС, огонь повредил стену и потолок на площади 10 кв. метров.

    На месте работали шесть пожарных. Во время тушения сотрудники МЧС обнаружили тело погибшего. Следственный комитет сообщил, что это 71-летний пенсионер.

    По предварительной версии следователей, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Ведомство выясняет обстоятельства гибели мужчины.

    Читайте также

    В Якутии возбудили дело после гибели рабочих на угольном месторождении

    Спелеолог рассказал об особенности пещеры в Крыму, где потерялись туристы

    В Турции экстренно сел самолет из-за записки о бомбе на борту

    В Канаде подросток заблудился в горах после советов ИИ

    Летело все — камни, кирпичи: главное о взрыве на заводе пиротехники в Кубринске

    Подростки толпой избивали детей на камеру на востоке Москвы

    МИД призвал власти Индии освободить россиян с арестованного судна

    В Свердловской области часть городов осталась без света из-за непогоды

    Экс-модель Ксению Максимову объявили в международный розыск

    Ilya Moskovets/URA.RU

    Названа возможная причина взрыва на Эльгинском месторождении в Якутии

    В Мордовии с рельсов сошли семь вагонов, поезд на Адлер задержался почти на 3 часа

    Приволжская транспортная прокуратура

    Рыбак в Приморье отбился от медведицы удочкой и кулаками