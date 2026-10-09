71-летний пенсионер погиб при пожаре в Кировской области

В поселке Рудничный Верхнекамского района 8 октября пожар в квартире унес жизнь 71-летнего мужчины. Следственный комитет проводит проверку по факту его гибели, сообщает Newsler.ru .

Квартира загорелась в доме на улице Чапаева. По данным МЧС, огонь повредил стену и потолок на площади 10 кв. метров.

На месте работали шесть пожарных. Во время тушения сотрудники МЧС обнаружили тело погибшего. Следственный комитет сообщил, что это 71-летний пенсионер.

По предварительной версии следователей, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Ведомство выясняет обстоятельства гибели мужчины.