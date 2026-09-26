Названа возможная причина взрыва на Эльгинском месторождении в Якутии

Разгерметизация резервуара для воды могла стать причиной взрыва на резервной насосной станции вблизи Эльгинского месторождения в Якутии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании «Эльгауголь».

«По предварительной информации, происшествие могло быть связано с разгерметизацией резервуара для воды насосной станции», — сообщили в компании.

В пресс-службе уточнили, что взрыв произошел на резервной водяной насосной станции, расположенной на значительном удалении от основной площадки. Там подчеркнули, что место происшествия находится под управлением подрядной организации.

Угрозы для работников основного комплекса и дальнейшего развития ситуации на территории месторождения нет.

Взрыв на угольном месторождении в Якутии прогремел в субботу, 26 сентября. По предварительным данным, в это время там проводили сварочные работы. Известно, что при детонации погибли несколько человек, но официальных данных об их количестве пока нет.

Следствие возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.