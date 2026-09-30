Спелеолог рассказал об особенности пещеры в Крыму, где потерялись туристы

Спелеолог Самохин: в пещере в Крыму, где пропали туристы, можно ходить кругами

В пещере в Крыму, где обнаружили заблудившуюся группу туристов, есть зоны, в которых можно ходить кругами и не найти выход. Об этом заявил руководитель Крымского горно-спелеологического клуба, председатель крымского отделения Русского географического общества Геннадий Самохин в беседе с РИА «Новости» .

«В пещере есть места, где очень трудно найти проход. Будешь кругами ходить по одному месту и не знать, куда пройти дальше», — рассказал специалист.

Он отметил, что внутри находится много препятствий, но они не очень серьезные.

Компания туристов, состоявшая из любителей спелеологии, отправилась по маршруту от Голубиной пещеры к Красной 28 сентября. Однако в назначенное время люди не вышли на связь. Во вторник МЧС приступили к спасательным работам. В составе было трое мужчин и женщина.

Накануне в пресс-службе МЧС России сообщили, что нашли четырех туристов, потерявшихся в Красной пещере в Крыму. Их состояние оценили как удовлетворительное. Группа потерялась, когда не сумела отыскать переход.