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    Рыбак в Приморье отбился от медведицы удочкой и кулаками

    Рыбак в Приморском крае остался жив после нападения медведицы

    Фото: РИА «Новости»

    Рыбак из Чугуевского района Приморского края, выживший после нападения медведицы во время поездки на реку, получил тяжелые травмы головы, руки и ноги, а также повреждение глаза. После атаки он самостоятельно дошел до автомобиля и добрался домой, рассказала 360.ru обстоятельства нападения его супруга Оксана.

    По ее словам, Владимир приехал на рыбалку вместе с собакой. Когда он подошел к реке и начал готовиться к ловле, пес внезапно залаял. Мужчина поднял голову и увидел медведицу примерно в 10 метрах от себя.

    «Я посмотрел: она несется прямо на меня. Закричал, начал удочкой ее бить. Два раза ударил по носу, но бесполезно, она в прыжках бежала», — передала слова супруга женщина.

    Хищница сбила рыбака с ног и начала терзать. Мужчина пытался закрываться и одновременно наносил зверю удары рукой. В какой-то момент медведица схватила его за плечо, затем за руку и стала трясти. После этого она неожиданно прекратила нападение и убежала.

    360.ru
    Фото: 360.ru

    Несмотря на кровотечение, Владимир не стал ждать помощи у реки. Он позвал собаку, дошел до машины, включил печку и поехал домой. Оксана увидела окровавленного супруга уже у дома и сначала не поняла, что произошло.

    «Я даже не подумала, что это медведь, потому что с ним выйти живым нереально. Вышла, думаю: муж упал. А он говорит: „Медведь“», — рассказала женщина.

    После этого местный фельдшер оказала мужчине первую помощь, а затем его передали бригаде скорой помощи. Пострадавшего доставили в Арсеньевскую городскую больницу, где обработали раны и провели операцию. Сейчас его состояние стабильно.

    В ближайшее время рыбака должны перевезти во Владивосток, где врачи проведут операцию на поврежденном глазу.

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