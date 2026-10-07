Рыбак в Приморье отбился от медведицы удочкой и кулаками

Рыбак из Чугуевского района Приморского края, выживший после нападения медведицы во время поездки на реку, получил тяжелые травмы головы, руки и ноги, а также повреждение глаза. После атаки он самостоятельно дошел до автомобиля и добрался домой, рассказала 360.ru обстоятельства нападения его супруга Оксана.

По ее словам, Владимир приехал на рыбалку вместе с собакой. Когда он подошел к реке и начал готовиться к ловле, пес внезапно залаял. Мужчина поднял голову и увидел медведицу примерно в 10 метрах от себя.

«Я посмотрел: она несется прямо на меня. Закричал, начал удочкой ее бить. Два раза ударил по носу, но бесполезно, она в прыжках бежала», — передала слова супруга женщина.

Хищница сбила рыбака с ног и начала терзать. Мужчина пытался закрываться и одновременно наносил зверю удары рукой. В какой-то момент медведица схватила его за плечо, затем за руку и стала трясти. После этого она неожиданно прекратила нападение и убежала.