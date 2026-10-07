Рыбак в Приморье отбился от медведицы удочкой и кулаками
Рыбак в Приморском крае остался жив после нападения медведицы
Рыбак из Чугуевского района Приморского края, выживший после нападения медведицы во время поездки на реку, получил тяжелые травмы головы, руки и ноги, а также повреждение глаза. После атаки он самостоятельно дошел до автомобиля и добрался домой, рассказала 360.ru обстоятельства нападения его супруга Оксана.
По ее словам, Владимир приехал на рыбалку вместе с собакой. Когда он подошел к реке и начал готовиться к ловле, пес внезапно залаял. Мужчина поднял голову и увидел медведицу примерно в 10 метрах от себя.
«Я посмотрел: она несется прямо на меня. Закричал, начал удочкой ее бить. Два раза ударил по носу, но бесполезно, она в прыжках бежала», — передала слова супруга женщина.
Хищница сбила рыбака с ног и начала терзать. Мужчина пытался закрываться и одновременно наносил зверю удары рукой. В какой-то момент медведица схватила его за плечо, затем за руку и стала трясти. После этого она неожиданно прекратила нападение и убежала.
Несмотря на кровотечение, Владимир не стал ждать помощи у реки. Он позвал собаку, дошел до машины, включил печку и поехал домой. Оксана увидела окровавленного супруга уже у дома и сначала не поняла, что произошло.
«Я даже не подумала, что это медведь, потому что с ним выйти живым нереально. Вышла, думаю: муж упал. А он говорит: „Медведь“», — рассказала женщина.
После этого местный фельдшер оказала мужчине первую помощь, а затем его передали бригаде скорой помощи. Пострадавшего доставили в Арсеньевскую городскую больницу, где обработали раны и провели операцию. Сейчас его состояние стабильно.
В ближайшее время рыбака должны перевезти во Владивосток, где врачи проведут операцию на поврежденном глазу.