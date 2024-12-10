Законопроект о наказании за повторную продажу табака детям одобрили в ГД

ГД приняла законопроект об ответственности за повторную продажу табака детям

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за повторную продажу табака и другой никотиносодержащей продукции детям. Об этом сообщили на сайте нижней палаты парламента.

Одним из авторов инициативы выступил председатель ГД Вячеслав Володин.

«Результаты проверок показывают, что продавцы этой продукции в погоне за прибылью идут на правонарушения», — отметил он.

Такие действия создавая угрозу для жизни и здоровья детей, подчеркнул парламентарий.

Согласно документу, наказанием за повторную продажу табака несовершеннолетним станет штраф в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей. Также нарушителям грозят исправительные работы на срок до года.

ГД 10 декабря приняла в первом чтении проект закона, запрещающий зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка.