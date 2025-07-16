Гравитационные туалеты исчезнут из поездов

Вагоны с гравитационными туалетными исчезнут из парка РЖД. Об этом сообщил РИА «Новости» замгендиректора компании Иван Колесников.

Одновременно уйдет в прошлое и само понятие санитарной зоны, когда туалеты закрывают на несколько часов. Например, по дороге из Сочи санузлы открывали только после Туапсе, то есть через три часа после посадки в городе-курорте.

По словам Колесникова, вагонов с устаревшими туалетами сейчас единицы. Их используют в порядке исключения только для разовых, резервных перевозках.

«Мы понимаем, что в течение ближайших нескольких лет мы окончательно закроем вопрос курсирования <…> с подобным оборудованием», — заключил замгендиректора РЖД.

Ранее прототип нового поезда, способного развить скорость до 600 километров в час, показали в Китае.