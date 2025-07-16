«Учите русский язык и читайте российские новости. А западные новости не стоит даже открывать», — заявил он в шоу Рика Санчеса на RT.

Мартиндейл также признался, что гордится своим российским гражданством, отметив, что стремился к этому 10 лет.

В шоу Санчеса Мартиндейл также рассказал, что решил помогать российским военным, так как понимал, что назревает какой-то конфликт, причем, вероятно, между Россией и НАТО. Он решил быть на стороне людей, верящих в то же, что и он.

Мартиндейл находился на Украине с 11 февраля 2022 года. Он два года передавал России координаты военных объектов ВСУ и другую значимую информацию. Российские силовики эвакуировали его с подконтрольной ВСУ территории прошлой осенью.

Американец получил паспорт гражданина РФ в представительстве ДНР в Москве.