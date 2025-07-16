Жители Краснодара испугались громкого хлопка в ночном небе
Власти Краснодара отреагировали на жалобы жителей о громком хлопке в ночном небе
Жители Краснодара услышали громкий хлопок в небе вечером 15 июля. Случившееся прокомментировал муниципальный Центра управления города в своем Telegram-канале.
В мэрии сообщили, что в социальных сетях распространяется информация о хлопке в небе.
«В адрес городской ЕДДС информация о каких-либо негативных случаях, связанных с подобным хлопком, не поступала», — уточнили в центре.
Кроме того, жителям города напомнили, что достоверная и актуальная информация содержится только в официальных источниках.
До этого портал «BFM Кубань» сообщал, что хлопок услышали на улице Московской, в микрорайоне Гидростроителей и в других частях города.
«Брызгала цветы на балконе, аж подпрыгнула, показалось, словно на Метальникова бахнуло», — рассказала читательница 93.ru.
В конце мая жители нескольких районов Омска пожаловались на громкие «хлопки». Специалисты и экстренные службы выясняли причины их появления.