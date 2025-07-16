Лабубу сочли пристанищем демонов и начали сжигать

Пользователи Сети начали сжигать свои игрушки Лабубу из-за слухов, что в них вселяется нечистая сила. Об этом сообщил портал Joe.co.uk .

По мнению пользователей, Лабубу связан с Пазузу — демоном ветров с телом человека. В игрушках уловили сходство с персонажем фильма «Изгоняющий дьявола». В публикации Лабубу сочли сосудом для демона Пазузу.

«Каждый, кто приносит его домой, подписывает договор, особенно когда его дают ребенку», — добавили в статье.

Ранее в России предложили ввести возрастную маркировку для игрушек Лабубу. Вместе с тем председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.