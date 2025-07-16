Неизвестные напали на бойца ММА в Махачкале

В Махачкале произошла стрельба. По предварительной информации, неизвестные совершили покушение на бойца ММА Тимура Хизриева, сообщил Telegram-канал Mash Gor .

По данным канала, люди в масках подкараулили спортсмена во дворе и открыли огонь. Боец ММА попытался убежать. Источники не исключают, что причиной нападения мог стать старый конфликт. В Махачкале объявили план перехват.

Telegram-канал SHOT уточнил, что нападение произошло около полуночи. Стреляли во дворе жилого дома на улице Даниялова. неизвестные сделали около 10 выстрелов из травмата и скрылись.

«Хизриев жив», — заключили в сообщении.

Тимур Хизриев — российский боец смешанного стиля. Он выступал на турнирах серии PFL, Bellator и других.

В начале мая в Махачкале стрельба произошла на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова. Погибли три сотрудника полиции, ранения получили еще несколько человек, включая 17-летнюю девушку, которую задело осколком.