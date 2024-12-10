Законопроект о запрете зачислять в школы детей мигрантов без знания русского приняли в ГД

ГД приняла проект о запрете зачислять в школы не знающих русский детей мигрантов

Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в Telegram-канале .

Согласно документу, при приеме детей в общеобразовательные учреждения будет проводиться проверка о законности нахождения ребенка в России. Также потенциальных учеников начнут тестировать на знание русского языка.

«По данным выборочного мониторинга, на начало учебного года сложности со знанием русского языка — у 41% детей мигрантов», — написал Володин.

По его словам, русский необходимо знать для обеспечения получения качественного образования и успешного освоения школьной программы. Рассмотрение законопроекта планируется завершить в приоритетном порядке.

Накануне правительство поддержало идею не брать в школы детей мигрантов без знания русского языка.