Учет домашних питомцев захотели ввести в России

Учет домашних питомцев собираются ввести в России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на распоряжение кабмина.

Законопроект о ведении учета собираются подготовить до мая 2026 года. В числе ответственных пять министерств: Минприроды, Минэкономразвития, Минфин, Минсельхоз и Минцифры.

Данные о собаках, кошках и других о питомцах внесут в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС ВетИС, Россельхознадзор). Она позволит идентифицировать животных и их владельцев.

В Минприроды уточнили, что сейчас документ проходит внутриведомственное согласование.

Ранее стало известно, что свыше тысячи домашних животных вакцинировали в парках Подмосковья с начала года.