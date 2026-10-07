В Адыгее мальчик утонул во время реабилитации у специалиста без образования

В Адыгее мальчик утонул во время процедур по оздоровительно-физкультурной реабилитации у мужчины, у которого не было нужного образования. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

По данным ведомства, 29 сентября 48-летний житель Адыгейска проводил реабилитацию с ребенком 2017 года рождения. Он оставил мальчика одного в ванной с водой, и тот утонул.

«В ходе расследования установлено, что мужчина систематически оказывал услуги по реабилитации на возмездной основе, при этом соответствующим медицинским образованием и сертификатами он не располагает», — подчеркнули в ведомстве.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека.

Ранее двухлетняя девочка умерла в Ставрополе во время лечения в санатории.