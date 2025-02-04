В России упростят порядок вступления в наследство

Юрист Хаминский: с 5 февраля будет новый порядок вступления в наследство

С 5 февраля вступит в силу другой порядок выдачи нотариусами свидетельства о праве на наследство. Об этом рассказал руководитель центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский в беседе с РИА «Новости» .

Президент Владимир Путин в августе прошлого года принял поправки в основы законодательства РФ о нотариате. Они подразумевают, что ЗАГСы смогут передавать нотариусам данные о регистрации смерти.

Теперь нотариус при выдаче документа о праве на наследство будет запрашивать сведения через Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния.

По словам Хаминского, благодаря новому порядку процесс подтверждения родства станет проще. Также сократится число судебных споров о наследстве. Еще проверка через реестр помешает мошенникам вступить в наследство с помощью подделки документов.

Ранее адвокат компании «Юков и партнеры» Илья Бахилин заявил, что россиянам не стоит вступать в наследство, если после этого есть шанс получить оставшиеся долги по кредитам. Однако если наследников несколько, они будут отвечать по долгам солидарно.