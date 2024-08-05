Адвокат Бахилин: не стоит вступать в наследство при шансе получить долги

Россиянам не стоит вступать в наследство, если после этого есть все шансы получить оставшиеся долги по кредитам. Об этом рассказал адвокат компании «Юков и партнеры» Илья Бахилин в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, в случае таких рисков не нужно подавать соответствующее заявление нотариусу и фактически не принимать никакую часть наследства. Приняв квартиру, человек будет считаться также принявшим и долг по кредиту, заключил Бахилин.

Отмечается, что если наследников несколько, они отвечают по долгам солидарно.