В Москву из Петропавловска-Камчатского привезли медведицу-сироту по имени Маня

В аэропорту Шереметьево сотрудники компании «Москва Карго» встретили необычную пассажирку рейса SU1731 из Петропавловска-Камчатского. Ею оказалась медведица Маня, которая осталась сиротой, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Сотрудники „Москва Карго“ встретили с рейса „Аэрофлота“ SU1731 из Петропавловска-Камчатского медведицу-сироту по имени Маня», — сообщили в аэропорту.

После того как все необходимые документы будут оформлены, Маню передадут в зоозащитную организацию под названием «Парк львов — земля Прайда».

Ранее генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова поделилась видео с пандой Катюшей, которая развлекалась, играя со снеговиком. Сначала она разрушила его, а затем попыталась создать заново. На кадрах видно, как панда встала на задние лапы, обхватила снег и сбросила на землю красную шляпу со снежного кома.