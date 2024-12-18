Панда Катюша сломала, а потом заново слепила снеговика

Панда Катюша из Московского зоопарка играла со снеговиком, которого сначала разрушила, а потом попыталась заново слепить. Видео опубликовала в своем Telegram-канале генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.

«Катюша и снежный ком. Это не просто радость, это детский восторг», — написала она.

Акулова опубликовала несколько видео и фотографий со снеговиком для Катюши. На кадрах видно, как медвежонок поднялась на задние лапы и обхватила его и свалила на землю красную шляпу с верхнего снежного кома.

Мама Диндин участвовала в играх Катюши. На втором видео юная медведица обхватила лапами самый нижний снежный ком и начала валять его из стороны в сторону.

Пользователи в комментариях написали, что «ребенок радуется» и «что еще для счастья ребенку нужно».

В сентябре первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов рассказал, что в определенное время панде Катюше придется вернуться в Китай, но Россия благодарна китайской стороне за возможность видеть этих животных.