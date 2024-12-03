«Коммерсант»: в Госдуме предложат охранять права россиян еще до их рождения

Весной 2025 года в Госдуму внесут законопроект об охране прав россиян еще до их рождения. Об этом сообщил «Коммерсант» .

По словам соавтора проекта Николая Николаева, идею поддерживают не только многие депутаты и сенаторы, но и Русская православная церковь. Он считает, что поправки «покажут, что Россия относится к детям как к живой жизни, а не просто ресурсу».

Однако адвокат Екатерина Тягай заявила, что этот проект угрожает конституционным правам женщин. В частности, возникают коллизии по вопросу абортов или применения ЭКО.

«Попытка приравнять нерожденного ребенка к субъекту права может привести к логическим и юридическим противоречиям, которых избегают законодатели как в России, так и за рубежом», — подчеркнула она.

Ранее московским беременным начали вручать письма от имени патриарха Кирилла в поддержку рождения детей.