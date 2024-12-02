Московским беременным стали вручать письма от патриарха Кирилла

В московской больнице святителя Алексия начали раздавать беременным письма в поддержку рождения ребенка, написанные от имени патриарха Кирилла. Об этом сообщила РИА «Новости» организатор акции Наталья Москвитина.

«Эти письма поддержат женщин в очень уязвимой момент — в начале беременности», — заявила она.

Москвитина добавила, что в этой больнице женщин окружают заботой и поддержкой и никогда не предлагают сделать аборт. Такие же письма, по ее словам, будут выдавать в женских консультациях в 16 регионах. В них предстоятель Русской православной церкви благословляет женщину и ее будущее дитя и ободряет будущих мам, которые боятся предстоящих родов и трудностей в воспитании.

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