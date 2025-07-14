Министр ЖКХ Подмосковья Григорьев провел выезды на коммунальные объекты

Министр ЖКХ Кирилл Григорьев провел выезды в подведомственные организации и оценил готовность каждого к осенне-зимнему периоду. Акцент был сделан на оснащенности аварийных бригад, отработке обращений, состоянии коммунальной техники, а также сетей водоснабжения и водоотведения.

Он отметил, что сейчас ведется большая работа по трансформации подведомственных предприятий. Происходят и кадровые изменения, благодаря которым будет создана сильная команда для решения любых проблем.

Уже прошел визит на Мособлводоканал в Павлово-Посадском округе. Там министр проверил аварийные автомобили, замену магистрального водопровода и работу диспетчерской.

В Орехово-Зуевском филиале прошло совещание, на котором Григорьев дал поручения. В ходе дальнейшей работы сотрудники отдела должны будут привести в соответствие территорию и склады, подготовить алгоритм отработки запросов диспетчерской и план действий при экстремальных нагрузках.