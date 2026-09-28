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    Ura.ru: управляющая компания обязана устранить протечку крыши дома

    При протечке потолка жильцу нужно обратиться в управляющую организацию и зафиксировать ущерб. Она отвечает за состояние крыши и должна устранить причину протечки, сообщает Ura.ru.

    Крыша многоквартирного дома относится к общему имуществу. За ее содержание отвечает управляющая компания, товарищество собственников жилья или обслуживающая организация. Даже дефект строительства в новом доме не снимает с них эту обязанность. Исключение — протечка из-за изменений, внесенных самим собственником, или повреждения участка, который не относится к общему имуществу.

    Заявление о протечке следует подать в двух экземплярах или через ГИС ЖКХ. В нем нужно указать адрес, место и дату протечки, погодные условия и предполагаемый ущерб. У организации необходимо потребовать осмотра квартиры и кровли, составления акта и устранения причины протечки.

    Повреждения потолка, стен, пола, мебели и техники нужно внести в акт. К нему стоит приложить фото, видео и чеки. При значительном ущербе можно заказать независимую экспертизу. Полноценный ремонт лучше отложить до осмотра, иначе доказать причину и масштаб повреждений будет сложнее.

    Если организация не реагирует, жилец может составить акт с двумя свидетелями и направить претензию ее руководителю через ГИС ЖКХ или «Госуслуги Дом». Следующий шаг — жалоба в региональную жилищную инспекцию. При дальнейшем бездействии можно обратиться в Роспотребнадзор или прокуратуру, а при споре о компенсации — в суд.

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