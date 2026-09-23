Социолог Якубович назвал длинные голосовые сообщения формой агрессии

По словам Якубовича, текст можно быстро просмотреть, найти в нем нужную фразу или скопировать номер. Голосовое сообщение приходится слушать целиком, а иногда и повторно. Это особенно неудобно на совещании, в метро или поздно вечером.

При этом голос помогает передать интонацию и порой быстрее объяснить сложную мысль. Проблема возникает, когда отправитель не формулирует мысль заранее, а получателю приходится разбираться в потоке рассуждений. Сам эксперт иногда диктует сообщение, затем редактирует получившийся текст и только после этого отправляет его, пишет RT.

Якубович предложил перед отправкой длинной записи спрашивать собеседника, удобно ли ему ее слушать. Особенно это важно в рабочей переписке. Транскрибация голосовых в Telegram упрощает их чтение, но, по мнению эксперта, не заменяет цифровой этикет.