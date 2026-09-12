Экс-главу Минкомсвязи Никифорова объявили в розыск

Бывшего министра связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова объявили в розыск. Соответствующая информация появилась в ведомственной базе МВД России.

В карточке розыска указано, что Никифорова разыскивают по статье Уголовного кодекса. Какая именно статья стала основанием для розыска, МВД не уточняет.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что Никифоров стал фигурантом уголовного дела, связанного с финансовой пирамидой Finiko. По данным издания, расследование касается предполагаемого хищения около пяти миллиардов рублей у восьми тысяч вкладчиков.

Никифоров возглавлял Минкомсвязь с 2012 по 2018 год. После ухода из правительства он занимался предпринимательской деятельностью.

Ранее МВД объявило в розыск звезду сериала «Ивановы-Ивановы» Семена Трескунова*, включенного в перечень иноагентов.

*Признан иностранным агентом на территории России