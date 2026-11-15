Сексолог Миллер объяснила, почему измена меняет отношения навсегда

Психолог и сексолог Александра Миллер заявила, что после измены пара не сможет вернуться к прежним отношениям. Партнерам предстоит либо расстаться, либо выстроить их заново, сообщает aif.ru .

По мнению Миллер, неверность указывает на трещину, которая появилась в отношениях еще до измены. Прощение само по себе не устраняет эту проблему.

Психолог подчеркнула, что простить партнера — не значит сделать ему одолжение. Речь идет об освобождении себя от груза обиды. При этом прощение и готовность забыть случившееся — разные вещи.

Миллер пояснила, что восстановление доверия требует долгой и кропотливой работы, которая может длиться годами. Если человек к этому не готов, эксперт советует отпустить отношения, пишет «Свободная пресса».