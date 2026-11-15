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    Сексолог Миллер объяснила, почему измена меняет отношения навсегда

    Психолог Миллер: восстановление доверия может занять годы

    Психолог и сексолог Александра Миллер заявила, что после измены пара не сможет вернуться к прежним отношениям. Партнерам предстоит либо расстаться, либо выстроить их заново, сообщает aif.ru.

    По мнению Миллер, неверность указывает на трещину, которая появилась в отношениях еще до измены. Прощение само по себе не устраняет эту проблему.

    Психолог подчеркнула, что простить партнера — не значит сделать ему одолжение. Речь идет об освобождении себя от груза обиды. При этом прощение и готовность забыть случившееся — разные вещи.

    Миллер пояснила, что восстановление доверия требует долгой и кропотливой работы, которая может длиться годами. Если человек к этому не готов, эксперт советует отпустить отношения, пишет «Свободная пресса».

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