Сегодня 16:00 Батарея горячая, а холодом тянет: как утеплить подоконник без ремонта Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru Эксклюзив

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Когда при горячей батарее от окна все равно тянет холодом, зачастую проблема кроется не в стеклопакете, а в подоконнике и стыках. Как избавиться от сквозняка, есть ли способы утеплиться без ремонта и в каком случае придется привлекать специалистов, выяснил 360.ru.

Почему подоконник холодный Даже абсолютно герметичное окно может «фонить» холодом в морозы. Это физический процесс, который легко спутать со сквозняком. Причина в том, что стеклопакет всегда холоднее стен, и комнатный теплый воздух при контакте с ним остывает и становится тяжелее. Он начинает опускаться вниз — к подоконнику и полу, и это ощущается как поток холода, напоминающий сквозняк. Если подоконник еще и широкий, то он перекрывает путь теплого воздуха от батареи к окнам. Из-за этого оконное стекло почти не обогревается, и холод становится еще ощутимее. Сквозить может и из-за реальных щелей. В таком случае движение холодного воздуха будет сопровождаться свистом, наледью или движением занавесок. И здесь речь уже идет о нарушенной герметичности.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru

Это может случиться по нескольким причинам: износ и перекос уплотнителя;

износ фурнитуры стеклопакета, расположенной на торце пластикового окна, из-за чего она прижимается к раме недостаточно сильно;

пустоты под подоконником;

продувание через откосы и петли. Как отличить простое холодное стекло от реального продувания подоконника Реальное продувание может определить специальная организация, рассказал 360.ru гендиректор компании «Пирс», заслуженный строитель России Олег Строинский. «Специалисты ставят датчики, которые показывают утечки тепла. Это делают, когда разница температуры снаружи и внутри помещения достигает пяти градусов. Датчики выдают информацию, и далее остается простроить диаграмму — цветом выделят, где утечки тепла», — объяснил он. Диагностику можно провести и самостоятельно. Для этого существует несколько методов. Лист бумаги Следует взять лист формата А4, открыть окно, вложить его между рамой и створкой и закрыть ручку. Далее нужно попытаться вытянуть бумагу. Если она вытаскивается с трудом и даже рвется — с герметичностью все в порядке. Если достается легко, в этом месте уплотнитель не прижимается или плохо прижимается к раме.

Свеча или зажигалка На поток воздуха мгновенно отреагирует пламя. Следует закрыть все окна в комнате, чтобы дома не было сквозняка, зажечь свечу или зажигалку и провести ими вдоль стыков: по краю створки, в углах, вдоль откосов, на стыке подоконника и рамы. Если огонек будет плавно тянуться строго вниз, то это безопасная конвекция. Если же пламя дергается резко в сторону комнаты, начинает дрожать или вообще погаснет, в этом месте есть щель. Лучше пометить его место маркером или карандашом, чтобы потом утеплить.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru

Влажная рука

Провести по створкам можно и влажной рукой. Если конвекция нормальная, везде рука будет ощущать одинаковую прохладу. Если же где-то есть щель, то в этом месте можно почувствовать резкий холод или «ледяной укол». Мыльный раствор Разводят немного средства для мытья посуды или жидкого мыла в воде, наносят пену губкой на стыки и швы. Если пена останется неподвижной и стечет, щелей нет. Если же она начнет надуваться в мелкие пузырьки, то в этом месте есть микрощель. Причин их появления много: от времени до неправильно установленного окна.

Защитная пленка пластикового окна более плотная за счет утеплителя. Требования к установке такого стеклопакета выше: должны быть уплотнитель, ветрозащитная пленка снаружи и другое. Но если просто запенили, причем некачественно, то будет продувать. Еще такое случается при плохо сделанных откосах — причин масса. Олег Строинский

Строитель успокоил: если пластиковое окно установили качественно, то щелей не образуется. Чего нельзя сказать о деревянной раме — из-за природных свойств реагировать на окружающую среду и конструктивных особенностей.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru

Способы утепления подоконника: от временных до капитальных Экспресс-методы (на один сезон): фольгированный пенофол (подложка на подоконник) создает барьер холоду от пластика, но не спасает от продувания из щелей;

тканевый валик из старого свитера или синтепона физически перекрывает щель между рамой и подоконником;

пищевая пленка (для деревянных рам) временно закрывает микрощели. Более надежные методы: запенивание пустот под подоконником (монтажная пена), если дует именно из-под него;

силиконовый герметик по стыку рамы и подоконника — быстрый способ, если щель небольшая;

замена уплотнителя и регулировка створок на «зимний режим», если проблема в самом окне.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru

Простые правила ухода за подоконником в холода Нельзя заклеивать пластиковые окна бумагой или забивать щели ватой — это нарушит дренаж и вентиляцию, что может привести к плесени.

Стоит быть осторожным и с фольгированным вспененным полиэтилентом, проще говоря, с фольгой. Если она не будет прилегать к подоконнику плотно, под ней начнет скапливаться конденсат, что тоже чревато плесенью.

Если из-под подоконника дует, можно запенить пустоты без демонтажа: мера будет временной, но эффективной.

Самый безопасный утеплитель с точки зрения влаги и плесени — обычная пена. Но ее нужно закрыть планкой или рейкой от солнца и ультрафиолета, потому что со временем свет ее разрушит.

Если подоконник уже начал промерзать или выступил конденсат, его придется демонтировать и утеплять. Иначе вслед за конденсатом придет плесень.