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    В МВД назвали алгоритм действий родителей при пропаже ребенка

    МВД: при пропаже ребенка родителям нужно сразу обращаться в полицию

    Фото: РИА «Новости»

    Правоохранители раскрыли алгоритм действий в такой критической ситуации как пропажа ребенка, где первым пунктом стоит незамедлительное обращение в полицию. РИА «Новости» ознакомилось с материалами МВД России.

    Как только стало ясно, что ребенок пропал, следует обратиться в полицию. Чем меньше времени пройдет с момента его исчезновения, тем быстрее ребенка найдут. Родителям надо будет предоставить сотруднику полиции свежую фотографию пропавшего, данные о нем, а также удостоверяющие личность документы.

    Полицейским следует подробно описать приметы ребенка, включая особые (это могут быть крупные родинки или шрамы, например). Также указать, есть ли у него хронические заболевания, и рассказать, в чем он был одет.

    В МВД подчеркнули, что дежурный по отделу полиции обязан принять заявление, причем незамедлительно. Он не вправе отказать.

    Ранее депутат Государственной думы Олег Леонов рекомендовал родителям при пропаже ребенка сразу звонить в 112, даже если он потерялся пять минут назад. Также стоит установить приложение родительского контроля на детском телефоне, чтобы не лишать его средства связи.

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