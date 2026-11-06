В МВД назвали алгоритм действий родителей при пропаже ребенка

Правоохранители раскрыли алгоритм действий в такой критической ситуации как пропажа ребенка, где первым пунктом стоит незамедлительное обращение в полицию. РИА «Новости» ознакомилось с материалами МВД России.

Как только стало ясно, что ребенок пропал, следует обратиться в полицию. Чем меньше времени пройдет с момента его исчезновения, тем быстрее ребенка найдут. Родителям надо будет предоставить сотруднику полиции свежую фотографию пропавшего, данные о нем, а также удостоверяющие личность документы.

Полицейским следует подробно описать приметы ребенка, включая особые (это могут быть крупные родинки или шрамы, например). Также указать, есть ли у него хронические заболевания, и рассказать, в чем он был одет.

В МВД подчеркнули, что дежурный по отделу полиции обязан принять заявление, причем незамедлительно. Он не вправе отказать.

Ранее депутат Государственной думы Олег Леонов рекомендовал родителям при пропаже ребенка сразу звонить в 112, даже если он потерялся пять минут назад. Также стоит установить приложение родительского контроля на детском телефоне, чтобы не лишать его средства связи.