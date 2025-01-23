С марта в России упростят схему изъятия участков. Что это значит и как не лишиться земли
Юрист Нигматуллина: у россиян начнут изымать неиспользуемые земельные участки
С марта в России значительно упростят процесс изъятия у собственников неиспользуемых земельных участков. Юрист Ирина Нигматуллина рассказала «Газете.ru», кто может лишиться территорий.
«Очень многие граждане понабрали землю в аренду или купили по дешевке, а содержать не в состоянии», — отметила собеседница издания.
Такие участки раньше тоже изымали и передавали в муниципальную собственность, однако этот процесс был сложным и иногда затягивался на годы. С марта схему упростят.
Органы местного самоуправления городов и поселков получат право забирать у россиян земельные участки, которые признают неосвоенными. Администрация сможет сразу обращаться в суд с иском, после чего землю изымут и передадут нуждающимся гражданам, участникам спецоперации или многодетным семьям.
Необихоженным будет считаться участок, который на половине территории зарос сорняками высотой более одного метра. Лишиться можно и территории, на которой много мусора. Это касается и земель, где через три года после покупки не появились грядки, теплицы и другие строения, или они разрушены.
Под пристальное внимание властей попадут и те земли, которые брали в аренду у муниципалитетов. Их смогут забрать, если их не использовали или использовали не по назначению в течение последних трех лет.
Собственника перед изъятием обязаны предупредить об этом, однако если он умер, его наследников не будут искать. Через год территорию признают бесхозной и заберут.