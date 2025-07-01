Силы ПВО за ночь сбили 60 украинских дронов над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны сбили 60 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего БПЛА сбили над Крымом – 17. Еще 16 дронов ликвидировали над Ростовской областью, 11 – над Азовским морем, пять – над Курской, четыре – над Саратовской, три – над Черным морем, два – над Белгородской, а также по одному беспилотнику уничтожили над Воронежской и Орловской областями.

Ближе к утру ограничения на полеты самолетов ввели в аэропортах Ульяновска, Саратова и Казани. По словам официального представителя Росавиации Артема Кореняко, сотрудники авиагаваней делают все возможное для безопасности пассажиров – это приоритет.

Ранее глава Таганрога Светлана Камбулова заявила, что из-за падения обломков сбитого беспилотника разбились стекла в одном из домов. В результате ЧП никто не пострадал.