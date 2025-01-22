Свыше 120 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю

Фото: Участок на торгах в г. о.Серпухов / Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ

За неделю в Подмосковье на торги выставили 127 объектов недвижимости. Это 123 земельных участка, один лесной, а также три нежилых помещения под аренду и на продажу.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, в Серпухове в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью девять соток на улице Карпова. Его начальная цена составила 386 тысяч рублей в год.

Все торги в Подмосковье проводят в электронной форме, а подобрать подходящий лот можно на интерактивной карте.

Узнать больше полезной информации об участии в аукционах можно в Telegram-канале ведомства.