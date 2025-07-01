СБУ объявила в розыск режиссера Никиту Михалкова

Режиссера Никиту Михалкова объявили в розыск на Украине. Это следует из данных на сайте МВД страны.

Там сказано, что Михалкова разыскивают в стране по инициативе Службы безопасности Украины (СБУ) с марта 2022 года. Режиссер фигурирует в украинских базах как персона, представляющая угрозу национальной безопасности — с 2018 года он включен в соответствующий перечень, а с 2017 года числится на сайте «Миротворец».

Украинские власти не уточнили конкретных оснований для розыска. Известно, что Михалков давно находится в списках лиц, которых Украина считает нежелательными.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России, глава спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что пошел по правильному пути, раз СБУ объявила его в розыск. Еще военный предупредил украинских силовиков, что найдет их первым.