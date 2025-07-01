Силы ПВО Израиля во время конфликта перехватили 99% БПЛА Ирана

Израильские силы противовоздушной обороны перехватили 99% БПЛА Ирана и 86% ракет во время последнего противостояния. Об этом заявил арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи в беседе с РИА «Новости» .

«Иран запустил более тысячи дронов в направлении наших территорий, и подавляющее большинство из них, более 99%, были перехвачены», — сказал он.

По словам Адраи, иранская сторона также пустила свыше 500 баллистических ракет, из них 86% перехватили. Это стало рекордом на международном уровне, если учитывать тип и число одновременных запусков.

Арабоязычный представитель ЦАХАЛ отметил, что по мнению израильской армии, план Ирана по ракетному удару обернулся провалом. Силы ПВО Израиля добились «серьезных успехов».

Ранее президент Ирана прибыл на похороны военачальников, ученых-ядерщиков и мирных жителей, которые погибли во время конфликта с Ираном. В Тегеране похоронили более 60 жертв 12-дневного конфликта.