Сегодня 17:57 От морепродуктов Владивостока до вин Кубани. Какие гастрономические маршруты выбрать летом Турэксперт Арутюнов: в России растет популярность гастрономического туризма 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Гастрономический туризм в России переживает новый этап развития. Путешественники все чаще отправляются не только за красивыми видами и экскурсиями, но и за локальной кухней и аутентичными продуктами. Какие направления стоит рассмотреть этим летом и где можно попробовать самые необычные блюда, разбирался 360.ru.

По словам генерального директора туристической компании «АРТ-ТУР» Дмитрия Арутюнова, сегодня гастрономические маршруты активно развиваются практически во всех регионах страны. «Сейчас очень активно развивается гастрономический туризм в России. Многие регионы предлагают интересные вещи. Концепции, основанные на местной кухне и национальных продуктах», — отметил эксперт в беседе с 360.ru. Татарстан, Дальний Восток и винодельни Кубани Среди самых интересных направлений Арутюнов выделил Татарстан и соседние регионы Поволжья. Путешественников привлекают национальные блюда, приготовленные по традиционным рецептам. «В Татарстане, Башкирии, Чувашии есть огромное количество национальных блюд и продуктов, о которых многие жители других регионов даже не знают», — рассказал эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Еще одним центром гастротуризма остается Дальний Восток. Особое внимание путешественникам советуют обратить на Владивосток, Сахалин и Камчатку. По словам Арутюнова, именно там можно попробовать самые свежие морепродукты. Он отметил, что даже после поездок по Аляске и Японии считает дальневосточные крабы и икру одними из лучших в мире. Третьим маршрутом эксперт назвал Краснодарский край, где активно развивается энотуризм. «Гастрономия не отделена от вина. Сейчас очень интересно путешествовать по небольшим винодельням в районе Геленджика. Не обязательно в Сочи ехать, в пятизвездочные отели. В Краснодарском крем интересны винодельни. И при винодельнях открываются еще очень интересные такие ресторанчики с локальной кухней, которые дополняют винные маршруты», — пояснил он.

Фото: РИА «Новости»

Речные круизы получили второе дыхание Отдельно эксперт отметил рост популярности речных круизов, которые все чаще сочетаются с гастрономическими программами. По его словам, путешествие по Волге позволяет не только увидеть несколько регионов за одну поездку, но и познакомиться с местными кулинарными традициями. «Речной туризм получил второе дыхание. Сейчас появляются новые современные теплоходы, а многие маршруты совмещаются с гастрономическими программами и дегустациями местной кухни», — сказал Арутюнов. Куда поехать недорого Для тех, кто не готов тратить сотни тысяч рублей на поездку на Камчатку или Сахалин, эксперт рекомендует обратить внимание на более доступные направления. В частности, интересные гастрономические маршруты можно найти в Псковской, Новгородской и Архангельской областях. Там туристам предлагают блюда из местной рыбы, ягод и других традиционных продуктов. Кроме того, популярностью пользуются маршруты по городам Золотого кольца и Верхней Волги. По словам Арутюнова, в Ярославской и Владимирской областях многие рестораны сегодня возрождают старинные рецепты, включая монастырскую кухню, а добраться до этих регионов можно на автомобиле или поезде без серьезных затрат.