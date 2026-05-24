На МЦК появится туристический маршрут «Огни Москвы»

Российские железные дороги планируют запустить туристический поезд на Московском центральном кольце. Данные о вечернем обзорном составе включили в утвержденный список на 2027 год, представленный на официальном сайте компании.

Новый маршрут получит название «Огни Москвы». В перечне уточнили, что речь идет о вечернем круговом маршруте по МЦК.

К 2027 году железнодорожники намерены расширить сеть туристических маршрутов до 131 поезда — это на 11 составов больше, чем сейчас. Так компания продолжает развивать направление железнодорожного туризма и добавлять новые форматы путешествий, в том числе в городском пространстве.

Точные сроки запуска туристического поезда на МЦК пока не назвали. Пока по Московскому центральному кольцу ежедневно ходят поезда «Ласточка», которые перевозят пассажиров по стандартному графику.

