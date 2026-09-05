Сегодня 15:21 Лучшие курорты в высокий сезон: куда россияне поедут отдыхать осенью Турэксперт Худаева: Турция и Египет вошли в топ популярных курортов осенью Эксклюзив

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Осень — отличное время для путешествий. В бархатный сезон устанавливается комфортная погода, снижается туристический поток и появляются возможности увидеть сезонные природные явления. 360.ru выяснил, куда россияне поедут отдыхать этой осенью и где проводили отпуска летом.

Популярные направления у российских туристов осенью Осенний сезон — 2026 показывает положительную динамику, эксперты видят рост общего объема бронирований по зарубежным направлениям по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост связан с расширением географии отдыха — это открытие новых направлений и появление прямых полетных программ, рассказала 360.ru руководитель PR-отдела, туроператор Anex, член Российского союза туриндустрии Виктория Худаева. Топ-5 осенних направлений для россиян: Турция;

Египет;

Вьетнам;

ОАЭ;

Танзания. «Наибольший рост продаж у Танзании. Туры на Занзибар на блочной полетной программе пользуются высоким спросом у наших туристов. Кроме этого, мы видим увеличение доли продаж по Египту, в том числе за счет нового направления Эль-Аламейн и увеличенных объемов авиаперевозки», — рассказала эксперт.

Фото: Andreas Rose/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

По ее словам, выросла и глубина продаж.

Средняя глубина бронирований на эту осень составляет 3,5 месяца. В зависимости от конкретного направления этот показатель остается на уровне прошлого года или слегка превышает его. Максимальная глубина продаж по Таиланду, туристы бронируют отдых заранее, чтобы гарантированно попасть на лучшие курорты в высокий сезон.

Внутренний туризм также демонстрирует устойчивую восходящую динамику. Бархатный сезон в России стабильно пользуется спросом. «Доминирующее положение на рынке сохраняет Юг России — Краснодарский край возглавляет топ продаж, далее идут Ленинградская область, Калининградская область, Московская область и Ставропольский край», — перечислила Худаева.

Фото: George Zakharchuk/Russian Look / www.globallookpress.com

Куда россияне ездили отдыхать летом Эксперты Российского союза туриндустрии на сессии «Лето-2026: итоги сезона для туристического бизнеса» в рамках выставки «Отдых» в Москве рассказали о том, как прошел высокий сезон-2026. Рост внутреннего туризма замедлился, но не прекратился полностью, для путешествий по России туристы стали чаще выбирать поезда вместо самолетов, а на выездном рынке взлетели Китай и Вьетнам. Коммерческий директор туроператора «Алеан» Дмитрий Яковлев сообщил, что в лидерах по продажам по итогам лета — Краснодарский край, куда отправилось 40% туристов от всего потока клиентов туроператора. На Сочи пришлось 43% путешественников, на Анапу — 31%. Высоким спрос был и на Абхазию.

Мы наращивали отельную базу, поднимали вместе с российскими перевозчиками полетные программы в Сухум. Работает трансферная программа.

Яковлев отметил рост популярности Северного Кавказа.

Фото: РИА «Новости»