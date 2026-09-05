Лучшие курорты в высокий сезон: куда россияне поедут отдыхать осенью
Турэксперт Худаева: Турция и Египет вошли в топ популярных курортов осенью
Осень — отличное время для путешествий. В бархатный сезон устанавливается комфортная погода, снижается туристический поток и появляются возможности увидеть сезонные природные явления. 360.ru выяснил, куда россияне поедут отдыхать этой осенью и где проводили отпуска летом.
Популярные направления у российских туристов осенью
Осенний сезон — 2026 показывает положительную динамику, эксперты видят рост общего объема бронирований по зарубежным направлениям по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост связан с расширением географии отдыха — это открытие новых направлений и появление прямых полетных программ, рассказала 360.ru руководитель PR-отдела, туроператор Anex, член Российского союза туриндустрии Виктория Худаева.
Топ-5 осенних направлений для россиян:
- Турция;
- Египет;
- Вьетнам;
- ОАЭ;
- Танзания.
«Наибольший рост продаж у Танзании. Туры на Занзибар на блочной полетной программе пользуются высоким спросом у наших туристов. Кроме этого, мы видим увеличение доли продаж по Египту, в том числе за счет нового направления Эль-Аламейн и увеличенных объемов авиаперевозки», — рассказала эксперт.
По ее словам, выросла и глубина продаж.
Средняя глубина бронирований на эту осень составляет 3,5 месяца. В зависимости от конкретного направления этот показатель остается на уровне прошлого года или слегка превышает его. Максимальная глубина продаж по Таиланду, туристы бронируют отдых заранее, чтобы гарантированно попасть на лучшие курорты в высокий сезон.
Внутренний туризм также демонстрирует устойчивую восходящую динамику. Бархатный сезон в России стабильно пользуется спросом.
«Доминирующее положение на рынке сохраняет Юг России — Краснодарский край возглавляет топ продаж, далее идут Ленинградская область, Калининградская область, Московская область и Ставропольский край», — перечислила Худаева.
Куда россияне ездили отдыхать летом
Эксперты Российского союза туриндустрии на сессии «Лето-2026: итоги сезона для туристического бизнеса» в рамках выставки «Отдых» в Москве рассказали о том, как прошел высокий сезон-2026. Рост внутреннего туризма замедлился, но не прекратился полностью, для путешествий по России туристы стали чаще выбирать поезда вместо самолетов, а на выездном рынке взлетели Китай и Вьетнам.
Коммерческий директор туроператора «Алеан» Дмитрий Яковлев сообщил, что в лидерах по продажам по итогам лета — Краснодарский край, куда отправилось 40% туристов от всего потока клиентов туроператора. На Сочи пришлось 43% путешественников, на Анапу — 31%. Высоким спрос был и на Абхазию.
Мы наращивали отельную базу, поднимали вместе с российскими перевозчиками полетные программы в Сухум. Работает трансферная программа.
Яковлев отметил рост популярности Северного Кавказа.
«Он становится все понятнее по качеству и комфорту, туда заходят инвесторы, появляются новые объекты. Северный Кавказ — это уж теперь точно не направление для путешествующих налегке бэкпэкеров или экстремалов», — сказал специалист.
По словам коммерческого директора Tez Tour, члена комитета РСТ по выездному туризму Воскана Арзуманова, Турция с ее 30% от общего объема продаж занимает первое место в списке лидеров по итогам лета. В топ лучших стран для отдыха россиян ворвался Китай.
У Таиланда и Вьетнама — по 5% от общего объема продаж компании. В списке лидеров числятся Грузия, Мальдивы и страны Европы — 3%. Арзуманов подчеркнул: выездной туризм держится на трех столпах — цена, наличие перевозки и визовая доступность.