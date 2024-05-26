Сегодня 19:31 Путешествие из Москвы во Владивосток. Что посмотреть в городах на Транссибе Путешествие по Транссибирской магистрали растянется на 9 тысяч километров 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Путешествия

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Транссибирская магистраль протянулась на 9288 километров и проходит через 87 российских городов, соединяя Москву и Владивосток. Многие пользуются проходящими через нее поездами для поездок в различные города России. В составе Транссиба четыре маршрута, но только главный связывает европейскую часть страны с Дальним Востоком. О том, что посмотреть в многодневном путешествии, узнал 360.ru.

Маршруты и поезда Транссибирской магистрали

У самой протяженной железной дороги в мире четыре ветки. Главная идет из Москвы через Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск и Хабаровск во Владивосток. Время в пути занимает шесть дней и 22 часа, а стоимость билетов в плацкарте начинается от 18 464 рублей, в купе — от 36 594 рублей.

Фото: РИА «Новости»

На этом маршруте ходят обычные двухэтажные поезда с плацкартными и купейными вагонами. Туалеты там обустроили душем, так как поездка достаточно длительная. Для питания пассажиров работает вагон-ресторан.

Остановки на станциях достаточно короткие, поэтому внимательно ознакомиться с городами по пути во Владивосток не получится. Но можно самостоятельно составить маршрут, чтобы увидеть настоящую Россию во всем ее многообразии. Первой остановкой на пути по Транссибирской магистрали из Москвы до Дальнего Востока станет Пермь.

Фото: РИА «Новости»

Что посмотреть в Перми

Самый быстрый способ добраться до Перми — воспользоваться поездом 010 Н Москва — Владивосток, отходящим с Ярославского вокзала. Время в пути займет 19 часов 51 минуту, а билеты обойдутся от 4034 рублей в плацкарте и от 6419 рублей в купе.

Главным местом притяжения столицы Прикамья остается центральная площадь, где расположен Пермский академический театр. Если позволяет время и театральный сезон еще не закончился, можно посетить один из спектаклей.

Фото: Википедия

Если же цель — просто погулять по городу, то следующим пунктом должна стать Соборная площадь. Оттуда открывается красивый вид на Каму и набережную со знаменитым арт-объектом «Счастье не за горами».

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Рядом в здании Спасо-Преображенского собора находится Пермская художественная галерея. Также можно посетить завод Шпагина — бывшее промышленное здание, превращенное в арт-кластер, краеведческий музей «Дом Мешкова» или же пойти на постановку в Пермский театр оперы и балета.

Самой популярной достопримечательностью у туристов пользуется арт-объект «Пермяк — соленые уши».

По легенде, работников пермских солеварен в XV веке узнавали по красным ушам. Они таскали мешки со своей продукцией, которая впитывалась в кожу и вызывала сильное раздражение.

Фото: РИА «Новости»

Что посмотреть в Екатеринбурге

Самый быстрый и бюджетный поезд из Москвы в Екатеринбург отправляется с Казанского вокзала. Стоимость билетов в плацкарте начинается от 4706 рублей, купе обойдется от 6892 рублей. Время в пути займет сутки. Основные достопримечательности уральской столицы расположены в центре, который можно обойти за день. Но для более тщательного знакомства с городом и посещения различных музеев нужно заложить хотя бы трое суток.

Обычно знакомство с городом туристы начинают с храма на Крови. Действующую церковь построили на месте снесенного дома Ипатьева, где в 1918 году расстреляли царскую семью. Внутри церкви фрески с Николаем II, его сыном и дочерьми, также экспозиция об истории останков.

Фото: РИА «Новости»

Музей истории Екатеринбурга расположился в здании постройки XVIII века. Экспозиции посвящены археологическим находкам и заводам, из которых родился город. Также там есть фотовыставка об истории появления различных зданий в Екатеринбурге, а экскурсоводы расскажут о том, в честь кого назвали ту и или иную улицу. Увидеть Екатеринбург с высоты птичьего полета можно со смотровой площадки небоскреба «Высоцкий». На втором этаже здания есть музей, посвященный артисту.

Фото: РИА «Новости»

Самый необычный арт-объект города — это гигантская клавиатура, размещенная на набережной Исети. Бетонные кнопки часто воруют, но местные благотворители восстанавливают их за свой счет.

Фото: Википедия

Что посмотреть в Тюмени

Следующей остановкой на главном маршруте Транссиба станет Тюмень. Это первый русский город, который появился за Уральскими горами. Дорога от Москвы займет один день и 15 часов. Цена билетов стартует от 5915 рублей за место в плацкарте и от 9575 рублей — в купе.

Знакомство с городом лучше всего начать с самого романтичного места — пешеходного Моста Влюбленных. Переброшенная через Туру вантовая переправа пользуется большой популярностью у местных жителей и туристов. Оттуда открывается красивый вид на единственную в Россию набережную из четырех уровней, самый нижний из которых уходит прямо в воду. Передвигаться между ярусами можно по специальным лестницам.

Фото: Allexander Makarov / Russian Look / Global Look Press

Увидеть купеческую Тюмень из 2024 года практически невозможно. В городе осталось только одно здание — усадьба Колокольниковых. Сейчас там располагается музей, посвященный династиям владельцев.

Для прогулки лучше всего подойдет сквер Сибирских Кошек, который располагается в центральной части города.

Фото: Википедия

По городской легенде, именно тюменские кошки спасли жителей блокадного Ленинграда от расплодившихся крыс.

Что посмотреть в Омске

По дороге до Владивостока можно остановиться в Омске. Несмотря на то, что многие никогда не задумывались о туристической привлекательности этого города, посмотреть там есть на что. Поездка на поезде из Москвы займет один день и 22 часа, а за билеты придется отдать 7285 рублей за плацкарт или 11 850 рублей за купе.

Губернатор региона Виталий Хоценко в апреле этого года объявил, что столица субъекта стала лауреатом всероссийской премии «Туристические города».

Фото: Губернатор Омской области Виталий Хоценко / Telegram 1/6 Фото: Губернатор Омской области Виталий Хоценко / Telegram 2/6 Фото: Губернатор Омской области Виталий Хоценко / Telegram 3/6 Фото: Губернатор Омской области Виталий Хоценко / Telegram 4/6 Фото: Губернатор Омской области Виталий Хоценко / Telegram 5/6 Фото: Губернатор Омской области Виталий Хоценко / Telegram 6/6

Свой путь по городу лучше всего начинать от сквера Главпочтамта, чтобы выйти на главную пешеходную улицу Чокана Валиханова. На этом маршруте находятся главные музеи и театры. После прохода омского Арбата можно спуститься на набережную.

Рядом с Воскресенским сквером находятся единственные уцелевшие ворота Омской крепости. Во время праздников на площадке реконструкторы проводят исторические фестивали, а в обычные дни — экскурсии.

Фото: Пресс-служба администрации Омска / Telegram 1/5 Фото: Пресс-служба администрации Омска / Telegram 2/5 Фото: Пресс-служба администрации Омска / Telegram 3/5 Фото: Пресс-служба администрации Омска / Telegram 4/5 Фото: Пресс-служба администрации Омска / Telegram 5/5

Приехав в Омск, нельзя не посетить могилу поэта и музыканта, основателя и многолетнего лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова. Она расположена на Старо-Восточном кладбище, и поклонники творчества артиста до сих пор несут туда цветы.

Что посмотреть в Новосибирске

Транссибирская магистраль одним своим существованием опровергает старый интернет-мем «Не пытайтесь покинуть Омск». Поезда из этого города продолжают ходить, и следующей остановкой станет Новосибирск. Дорога из Москвы займет два дня и семь часов. Билет на поезд обойдется в 8630 рублей в плацкарте и от 14 039 рублей — в купе.

Самой главной достопримечательностью и гордостью города является открытый в мае 1945 года самый большой в России Театр оперы и балета. Его площадь — более 40 тысяч квадратных метров, а зал вмещает более 1,5 тысячи зрителей.

Фото: РИА «Новости»

Особенностью здания является купол диаметром в 60 метров и толщиной в восемь сантиметров. Он обеспечивает качественную акустику. Уникальная конструкция держится без дополнительных опор.

Напротив театра находится здание краеведческого музея — это разработка местного архитектора Андрея Крячкова. Его здания украшают улицы Новосибирска с начала XX века.

Фото: Vk.com/museum_for_people / «ВКонтакте»

После революции в здании располагались склады и магазины, а на верхнем этаже находилось правительство области. В музей его превратили только в 1979 году. Там можно узнать о том, как Новосибирск развивался и попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый быстро растущий город-миллионник. До такого уровня население выросло всего за 69 лет.

Среди других работ Крячкова — знаменитый стоквартирный дом. Его построили в 30-х годах, и там до сих пор живут люди. Также в Новосибирске можно посетить зоопарк и съездить в Академгородок, где сейчас располагаются современные технопарки.

Что посмотреть в Красноярске

Чем дальше конечная точка от Москвы, тем дороже и дольше идут поездка. До Красноярска по Транссибирской магистрали поезд доезжает за два дня и 21 час. Цены на билеты начинаются от 10 тысяч рублей в плацкарте и от 16 тысяч рублей — в купе.

Пешеходный Виноградный мост находится на стрелке, где река Кача впадает в Енисей. Но для красноярцев это еще и историческое место. Отсюда город повел свое начало. В 1628 году на этом месте находился острог казаков, где они давали отпор кочевым племенам.

Фото: РИА «Новости»

По Виноградному мосту можно добраться до главного места отдыха горожан — острова-парка Татышев. После благоустройства там организовали детские и спортивные площадки, беговые дорожки, рекреационные зоны.

Фото: Мэрия Красноярска / Telegram 1/4 Фото: Мэрия Красноярска / Telegram 2/4 Фото: Мэрия Красноярска / Telegram 3/4 Фото: Мэрия Красноярска / Telegram 4/4

За культурной жизнью нужно вернуться на материк. Недалеко от Стрелки расположена крупнейшая в Сибири выставочная площадка современного искусства — музейный центр «Площадь мира».

Кураторы музея регулярно проводят выставки местных художников и приглашают мастеров со всего мира. Сейчас там работает экспозиция «Стрит-арт столицы».

Также в Красноярске отлично развиты пешеходные маршруты по находящимся рядом с городом природным паркам. Но стоит знать, что до конца мая в знаменитые Красноярские Столбы вход закрыли из-за пожароопасного сезона.

Но можно отправиться в экопарк «Гремячая грива», чтобы увидеть, как расцвела тайга с приходом весны.

Что посмотреть в Иркутске



Три дня и 15 часов понадобится для того, чтобы добраться на поезде до Иркутска. Это еще одна остановка на Транссибирской магистрали, и она пользуется у туристов особым спросом, так как из города есть возможность добраться до Байкала. Стоимость билетов до Иркутска в плацкарте начинается от 11 320 рублей, в купе — от 17 903 рублей.

Город очень трепетно относится к своему прошлому. В Иркутске работает областной историко-мемориальный музей декабристов, состоящий из домов князей Сергея Трубецкого и Сергея Волконского.

Фото: Vk.com/irkmuzejdekabristov / «ВКонтакте»

Посещение музея для туристов — уникальная возможность узнать о жизни ссыльных аристократов начала первой половины XIX века. Еще одной важной точкой для гостей города остается памятник советскому кинорежиссеру Леониду Гайдаю около городского цирка.

Фото: РИА «Новости» 1/2 Фото: РИА «Новости» 2/2

Его открыли в 2012 году. Памятник состоит из двух отдельно стоящих частей — режиссера в кресле, рядом с которым находится пес Барбос. А напротив стоит троица главных злодеев его картин — Труса, Балбеса и Бывалого, повторяющих сцену из фильма «Кавказская пленница».

Большая часть туристов использует Иркутск как транзит, чтобы попасть на Байкал. В областной части озера лучше развита инфраструктура. Но если хочется экстремального отдыха дикарем, то лучше выбрать маршрут через Бурятию, где расположен Баргузинский заповедник.

Фото: Правительство Иркутской области / Telegram

Самое доступное место на крупнейшем в мире пресном озере находится в поселке Листвянка. Из Иркутска можно добраться на маршрутке или курсирующих теплоходах. Недалеко от населенного пункта находится смотровая площадка, куда туристов довозит специальный подъемник, но дойти можно и пешком.

Что посмотреть в Хабаровске

Город станет предпоследней точкой маршрута по Транссибирской магистрали, хотя впереди еще 770 километров путей. Дорога из Москвы займет шесть дней и восемь часов. Цена на билет в плацкарте начинается от 17 433 рублей, за купе придется отдать как минимум 35 716 рублей. Знакомство с городом лучше начать с площади Ленина и по улице Муравьева-Амурского дойти до набережной Адмирала Невельского — главной точки притяжения горожан.

Фото: Официальный канал министра туризма Хабаровского края Екатерины Пунтус / Telegram 1/2 Фото: Официальный канал министра туризма Хабаровского края Екатерины Пунтус / Telegram 2/2

Для лучших фотографий необходимо отправиться на Амурский утес, где расположен одноименный музейно-культурный центр У него есть своя смотровая площадка, с которой открывается захватывающий дух вид на реку. Также не стоит обходить вниманием Гродековский краевой музей, где можно увидеть чучело настоящего мамонта.

Фото: Vk.com/grodekov_museum / «ВКонтакте»

Детям понравятся городские пруды, где установлены скульптуры героев советских мультфильмов. Но самое главное при поездке в Хабаровск — прогулка на теплоходе по Амуру. Перед пассажирами во всей красе предстает Алексеевский мост, который раньше они видели только на пятитысячной купюре.

Что посмотреть во Владивостоке

Во Владивостоке находится конечная точка Транссибирской магистрали, которая раскинулась на расстоянии в 9288 километров. Такая же цифра написана на стеле, расположенной рядом с вокзалом. Само здание прибывающим из Москвы напоминает Ярославский вокзал столицы. Так придумали архитекторы, которые решили, что конечная станция должна повторять начальную.

Фото: Викимедиа

Город моряков, мостов и набережных, Владивосток раскинулся на берегах бухты Золотой Рог. Здесь нужно побывать каждому, чтобы посмотреть на Русский и Золотой мосты, а также на береговую батарею Безымянная, входившую в часть форпоста, огибающую город.

Кроме того, туристы могут побывать внутри настоящей субмарины, где сейчас работает музей. Подводная лодка пришвартована на Корабельной набережной. За свою историю она пересекла три океана и принимала участие в Великой Отечественной войне.

Фото: Администрация Владивостока / Telegram

Еще одним из символов города и точкой притяжения туристов является маяк Токаревского. Во время закатов там получаются самые красивые фотографии.

Фото: Администрация Владивостока / Telegram 1/2 Фото: Администрация Владивостока / Telegram 2/2

Таким образом можно проехать по Транссибирской магистрали через всю Россию самостоятельно. Мы не указали стоимость проживания, питания и проезда по городам. Но такие маршруты помогают самостоятельно решать, сколько времени задержаться в том или ином городе, чтобы лучше его узнать. Также существуют специальные туристические маршруты, о которых речь идет ниже.

Путешествие с комфортом

Для путешественников, которые хотят отправиться в поездку по Транссибирской магистрали с посещением целого ряда городов, есть специальные экскурсионные туры. Отправляются они только раз в месяц и обычно едут только до Иркутска с посещением Байкала. Организованный РЖД маршрут на поезде «Байкальская сказка» отправится в круиз 21 июня и 12 июля. Поездка из Москвы через Казань, Екатеринбург, Славгород, Красноярск, Иркутск и прямо на Байкал займет семь дней и шесть ночей. В туристический пакет входят экскурсии с гидом, трансфер до гостиниц и питание. Общая стоимость программы составляет 94 500 рублей. Купить можно и отдельные экскурсии для каждого города. В Перми, кроме основных мест, туристов также ждет посещение Кунгурских пещер, в Екатеринбурге — православный комплекс Ганина Яма и памятник на границе Европы и Азии. В Новосибирске гости смогут посетить постановку Театра оперы и балета. Конечная точка маршрута — путешествие по Байкалу с посещением бухты Загли, острова Ольхон, поселка Хужир и других знаковых мест. Но в общей сложности такое путешествие намного короче, чем если ехать самостоятельно.