Цены за 300 тысяч. В России запустили самый шикарный вагон из Москвы в Петербург

В поезде Москва — Санкт-Петербург перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» места в люкс-купе обойдутся в 322 тысячи рублей. Билеты будут продавать с 4 апреля и до конца месяца. Об этом сообщил сайт «Туризм на русском» .

С VIP-пассажиром может поехать еще один взрослый и ребенок до 10 лет. В вагоне обустроили спальню с большой кроватью, гостиную со шкафом и диваном. Также там оборудовали столовую, кабинет, ванную с душем и туалетом. Внутри поставили кондиционер, телевизор и даже сейф.

Помимо комфортных условий, в цену включены завтрак и ужин.

Ранее в РЖД сообщили, что в 2025 году сеть туристических маршрутов сильно расширится и охватит 48 субъектов и свыше 70 городов страны. Первый туристический поезд «Рускеальский экспресс» запустили еще в 2019-м. В прошлом году число направлений выросло до 81 и охватило 68 российских городов.