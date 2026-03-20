РЖД сообщили расписание туристского поезда «Байкальская сказка»
Туристский поезд «Байкальская сказка» совершит новые рейсы в июле. Расписание сообщили в официальном телеграм-канале РЖД.
Летом путешественников ждет два маршрута:
- 24 июля турпоезд отправится из столицы по маршруту: Москва — Пермь — Екатеринбург — Новосибирск — Красноярск — Иркутск — Байкал.
- 31 июля «Байкальская сказка» совершит рейс в обратном направлении: Байкал — Иркутск — Красноярск — Новосибирск — Екатеринбург — Пермь — Москва.
Среди достопримечательностей путешественники увидят памятник «Пермяк — соленые уши», архитектурно-этнографический музей «Тальцы», также туристы смогут посмотреть на границу Европы и Азии. Главной жемчужиной поездки станет озеро Байкал.
В составе туристического поезда — комфортабельные вагоны СВ и купе, вагон-ресторан, вагон-бар и вагон-душевая. Также есть вагон-спа с инфракрасной сауной.
