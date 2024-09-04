Российские паспорта получили более 250 тысяч жителей Херсонской области

Более чем 250 тысячам жителей Херсонской области выдали паспорта граждан России. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале .

«Это высокий показатель, активная работа в этом направлении продолжается», — подчеркнул он.

Губернатор добавил, что область продолжает интегрироваться в российское правовое поле. Он подтвердил, что все социальные службы работают по высоким стандартам и предоставляют жителям различные соцуслуги и гарантии в соответствии с законодательством.

Новые регионы вошли в состав России по итогам референдумов 2022 года. К апрелю 2024 года паспорта получили более 3,2 миллиона жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее президент Владимир Путин рассказал, что за 2022-2023 годы строители восстановили в них более 17 тысяч объектов. Порядка 10 тысяч из этого числа отстроили по линии федеральных заказчиков, а семь тысяч помогли возвести регионы, взявшие шефство.