Россиянам разъяснили, как не тратить деньги за компанию

Финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева посоветовала заранее выделять комфортную сумму на общение с друзьями и коллегами. Это поможет участвовать в совместных планах без ущерба для личного бюджета, сообщает Life.ru .

Доходы и приоритеты участников одной компании могут различаться. Матвеева пояснила, что общий досуг не обязывает всех тратить одинаково: можно присоединиться к части программы или заранее обозначить свой лимит.

Перед тратой стоит оценить, был бы такой расход комфортным при самостоятельном выборе. Участие ради общения тоже может быть осознанным решением, но не должно создавать финансовые трудности.

Консультант предложила обсуждать расходы до утверждения планов: выбирать рестораны в разных ценовых категориях, согласовывать бюджет поездки на жилье, транспорт и развлечения. Для общих подарков можно заранее определить сумму взноса или несколько вариантов покупки.

Отказ не требует долгих оправданий — достаточно спокойно обозначить позицию. Полезно установить правило: не соглашаться на расходы, если ради них придется использовать накопления, откладывать обязательные платежи или отказываться от запланированной цели.

Матвеева также посоветовала не менять решение только из-за чужого недовольства. Неловкость обычно проходит быстрее, чем финансовые последствия нежеланной покупки.