Россиянам перечислили преимущества покупки материалов для ремонта онлайн

Материалы для ремонта на маркетплейсах по ряду позиций могут стоить дешевле, чем в обычных магазинах. Площадки также доставляют тяжелые товары прямо на объект, передает Ura.ru .

Генеральный директор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых объяснил, что цены на крепеж, обои, напольные покрытия и освещение могут быть ниже из-за отсутствия наценки розничной сети. Площадки работают напрямую с производителями или крупными поставщиками.

Еще одно преимущество — доставка крупногабаритных и тяжелых товаров на объект. Покупателю не приходится самостоятельно перевозить мешки со смесью или листы гипсокартона.

По словам Молодых, через маркетплейс может быть проще вернуть материал, который не подошел по оттенку или размеру либо остался после ремонта. Однако товары с индивидуальными характеристиками, в том числе отрезанные по размеру, не всегда подлежат возврату, сообщает RT.