360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Россиянам перечислили преимущества покупки материалов для ремонта онлайн

    Материалы для ремонта на маркетплейсах по ряду позиций могут стоить дешевле, чем в обычных магазинах. Площадки также доставляют тяжелые товары прямо на объект, передает Ura.ru.

    Генеральный директор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых объяснил, что цены на крепеж, обои, напольные покрытия и освещение могут быть ниже из-за отсутствия наценки розничной сети. Площадки работают напрямую с производителями или крупными поставщиками.

    Еще одно преимущество — доставка крупногабаритных и тяжелых товаров на объект. Покупателю не приходится самостоятельно перевозить мешки со смесью или листы гипсокартона.

    По словам Молодых, через маркетплейс может быть проще вернуть материал, который не подошел по оттенку или размеру либо остался после ремонта. Однако товары с индивидуальными характеристиками, в том числе отрезанные по размеру, не всегда подлежат возврату, сообщает RT.

    Читайте также

    Долг компаний из стран СНГ перед российскими приблизился к триллиону рублей

    Xie Jianfei/XinHua

    Новые правила ЦБ ограничат неплательщикам алиментов доступ к кредитам

    Мишустин встретился с главой «Россетей» Рюминым

    Дмитриев назвал медь новым золотом

    Криптобиржа CoinEx перестанет работать в декабре

    Omar Marques/Keystone Press Agency

    Сальвини счел возможным закупать газ в России по окончании конфликта на Украине

    Поставки японских авто в Россию увеличились на 18,7% в августе

    «Лемана Про» возглавил экс-глава совета директоров Газтрансбанка Денис Исаев

    Российский завод Aptar перешел в подчинение бывшему Danone

    Thomas Fuller

    «Атом» в 2027 году проработает варианты новых моделей авто на своей платформе

    Belkin Alexey/news.ru

    В Подмосковье с 28 сентября пройдет «Урок цифры» о 3D-технологиях

    Краснодарский край оказался регионом-лидером по выращиванию винограда для вина

    Nikolay Gyngazov, Николай/Global Look Press