Долг компаний из стран СНГ перед российскими приблизился к триллиону рублей

Из-за проблем с международными расчетами и высокой конкуренции компании России столкнулись с рекордной недоимкой со стороны партнеров из стран СНГ. В июне 2026 года объем долговых обязательств достиг 967 миллиардов рублей, сообщили «Известия» .

Россия активно расширяет торговлю со странами Глобального Юга и ближнего зарубежья. Для того, чтобы конкурировать с Турцией и Китаем, она предлагает более длительные отсрочки платежа.

Вклад в рост долга внесли также санкции США. Из-за них импортеры вынуждены проводить дополнительные проверки и задерживать транзакции.

В результате к окончанию первого полугодия долг компаний из стран СНГ перед российскими достиг рекордного размера в 967 миллиардов рублей. Это на 40% больше, чем год назад. Наибольшие суммы задолжали предприятия из Казахстана, Белоруссии и Узбекистана.

Ранее стала известна сумма возможных убытков Армении от прекращения поставок вишни в Россию. Отечественный рынок обеспечивал 99,3% валютных поступлений.