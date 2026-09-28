Россиянам объяснили, сколько стоит оформить наследство

За получение наследства обычно не нужно платить НДФЛ, но расходы возникают при оформлении имущества и его последующей продаже. Об этом рассказал эксперт по налогам Дмитрий Шумейко, сообщает Life.ru .

Шумейко пояснил: за выдачу свидетельства о праве на наследство нотариус взимает федеральный тариф. Для детей, супругов, родителей, полнородных братьев и сестер он составляет 0,3% стоимости имущества, но не более 100 тыс. рублей. Для остальных наследников — 0,6%, максимум 1 млн рублей. Также может действовать региональный тариф.

Шумейко напомнил о льготах. Наследник может не платить федеральный тариф за квартиру или дом, если жил с наследодателем на день его смерти и продолжает жить там. Льготы также предусмотрены для несовершеннолетних и при наследовании банковских вкладов.

После оформления недвижимости собственник платит налог на имущество или землю. После регистрации унаследованного автомобиля возникает транспортный налог.

При продаже унаследованной недвижимости НДФЛ обычно не взимается, если со дня смерти наследодателя прошло не менее трех лет. При более ранней продаже доход можно уменьшить на вычет до 1 млн рублей либо, при соблюдении условий, на подтвержденные расходы наследодателя на покупку недвижимости. Наследники также отвечают по долгам умершего, но только в пределах стоимости принятого имущества.