360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Россиянам объяснили, сколько стоит оформить наследство

    Эксперт Шумейко: при быстрой продаже унаследованного жилья возможен НДФЛ

    За получение наследства обычно не нужно платить НДФЛ, но расходы возникают при оформлении имущества и его последующей продаже. Об этом рассказал эксперт по налогам Дмитрий Шумейко, сообщает Life.ru.

    Шумейко пояснил: за выдачу свидетельства о праве на наследство нотариус взимает федеральный тариф. Для детей, супругов, родителей, полнородных братьев и сестер он составляет 0,3% стоимости имущества, но не более 100 тыс. рублей. Для остальных наследников — 0,6%, максимум 1 млн рублей. Также может действовать региональный тариф.

    Шумейко напомнил о льготах. Наследник может не платить федеральный тариф за квартиру или дом, если жил с наследодателем на день его смерти и продолжает жить там. Льготы также предусмотрены для несовершеннолетних и при наследовании банковских вкладов.

    После оформления недвижимости собственник платит налог на имущество или землю. После регистрации унаследованного автомобиля возникает транспортный налог.

    При продаже унаследованной недвижимости НДФЛ обычно не взимается, если со дня смерти наследодателя прошло не менее трех лет. При более ранней продаже доход можно уменьшить на вычет до 1 млн рублей либо, при соблюдении условий, на подтвержденные расходы наследодателя на покупку недвижимости. Наследники также отвечают по долгам умершего, но только в пределах стоимости принятого имущества.

    Читайте также

    Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2028 года

    Мининвест Подмосковья: более трети всех машиностроительных МСП работают в ЦФО

    80-летие опытного конструкторского бюро «Гидропресс»

    Набиуллина назвала главные вызовы для экономики России

    Россиянки начали хитрить в резюме: бизнес-тренер объяснила, чем это грозит

    IMAGO/Zoonar.com/NATEE MEEPIAN

    Юрист Чупырь: для пенсионеров нет льгот по налогу на проценты с вкладов

    Крупнейший авиаперевозчик Латвии AirBaltic запустил процедуру банкротства

    Victor Lisitsyn/Global Look Press

    Евросоюзу предрекли энергетические локдауны

    В Минприроды напомнили, что РФ занимает шестое место в мире по запасам меди

    Фейк: банки начнут требовать подтверждение происхождения средств на вкладах

    ЦБ обсудит обмен базами кибермошенников с Белоруссией и Казахстаном

    Путин сообщил о росте зарплат и рекордно низкой безработице

    Фонд Гейтса выделит миллиард долларов на развитие ИИ для борьбы с неравенством

    Sondeep Shankar/Keystone Press Agency