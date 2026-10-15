Россиянам объяснили, как добиться перерасчета за перегрев квартиры

При слишком горячих батареях жильцам нужно обратиться в диспетчерскую и вызвать сотрудника управляющей компании для замера температуры. Подтвержденное нарушение дает право на перерасчет платы за отопление, сообщает Москва 24 .

Эксперт в области жилищного права и коммунального хозяйства Виктор Федорук сослался на приложение к постановлению правительства РФ № 354. Температура в обычных жилых комнатах должна быть не ниже плюс 18 градусов, в угловых — плюс 20. Допустимое превышение составляет не более 4 градусов.

Если замеры подтвердят нарушение, управляющая компания обязана пересчитать плату за отопление. За каждый час отклонения температуры от нормы она должна снижаться на 0,15%, отметил эксперт.