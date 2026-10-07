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    Россиянам назвали продукты, которые не стоит покупать впрок

    В Роскачестве предупредили, что очищенные орехи хранятся считанные недели

    Крупы, мука и масло могут испортиться раньше срока при неправильном хранении в квартире. Об этом рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко, сообщает Life.ru.

    Особого внимания требуют крупы с высоким содержанием масел. Овсяные хлопья хранятся четыре месяца, пшено — девять-десять, манная крупа — десять. Мука и крупы впитывают влагу и запахи, а в мешках и открытых пакетах могут завестись вредители.

    Растительное масло после вскрытия бутылки начинает окисляться. Свет и тепло возле плиты ускоряют процесс, поэтому эксперт не советует закупать его в больших количествах.

    Молотые специи сохраняют свойства около года-полутора, цельные зерна и стручки — до четырех лет. При длительном хранении приправы теряют аромат.

    Очищенные орехи при комнатной температуре хранятся считанные недели. Влажность и тепло могут вызвать появление плесени. Для длительного хранения лучше использовать холодильник или морозильную камеру.

    Спеценко также отметила, что мед при температуре выше 20 градусов быстрее кристаллизуется и теряет свойства. Открытая банка хранится не более года.

    При покупке запасов важно учитывать не только срок годности на упаковке, но и условия хранения дома.

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