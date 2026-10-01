Финал Школьной Лиги Осеннего кубка чемпионата CASE-IN пройдет в Москве

С сентября по декабрь 2026 года пройдет Школьная Лига Осеннего кубка — командное соревнование среди школьников 8-11 классов в решении инженерных кейсов. Оно состоит из заочного отборочного этапа и очного финала, сообщил официальный сайт проекта.

Проект помогает популяризовать знания о деятельности современных промышленных предприятий, инновационных, цифровых технологиях. Также благодаря соревнованиям школьники развивают критическое мышление, творческий подход и навыки решения инженерных задач.

Регистрация на «Общеотраслевое направление» и «Биотехнологии» открыта до 9 октября. Для участия требуется сформировать команду из 3–4 школьников и зарегистрировать каждого участника. Финальный этап Осеннего Кубка состоится в Москве в декабре.

Соревнования проходят в рамках проекта «Россия — страна возможностей» при поддержке благотворительного фонда «Надежная смена» и ООО «АстроЛогика». В качестве партнеров выступили Министерство энергетики, СИБУР и «Алабуга».