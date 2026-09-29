Доплату к пенсии получили 687 тысяч жителей Москвы и Подмосковья старше 80 лет

В Москве и Подмосковье проживают около 687 тысяч пенсионеров старше 80 лет, более 100 тысяч из них уже перешагнули 90-летний рубеж. Одной из основных мер поддержки для пожилых остается пенсионное обеспечение, сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

После достижения 80 лет фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается вдвое: в 2026 году она составляет 19 169,38 рубля против 9 584,69 рубля для пенсионеров младше этого возраста.

Перерасчет проводят автоматически, без заявления, а повышенную сумму начинают выплачивать с месяца, следующего за 80-летием.

Кроме того, пенсионерам старше 80 лет и людям с инвалидностью I группы беззаявительно назначают надбавка на уход. В Московском регионе к страховой пенсии она составляет 1 413,86 рубля в месяц.

Периоды ухода за человеком старше 80 лет или инвалидом I группы могут учитываться в страховом стаже ухаживающего. За полный год начисляется 1,8 пенсионного коэффициента. При этом с 2027 года порядок подтверждения таких периодов изменится: потребуется предварительное заявление, ежегодное подтверждение ухода и согласие подопечного.

Пожилые люди с инвалидностью также получают ежемесячную денежную выплату и могут пользоваться набором социальных услуг. При наличии медицинских показаний им предоставляются технические средства реабилитации, а в предусмотренных случаях компенсируется половина стоимости полиса ОСАГО.

«Соцфонд не только назначает пенсии и другие меры поддержки людям старшего возраста, но и поддерживает их интерес к активному образу жизни. Такими площадками полезных знаний стали Центры общения старшего поколения при клиентских службах. В Московском регионе они открыты в Лотошино, Зарайске, Озерах и Звенигороде», — подчеркнула заместитель управляющего отделением Соцфонда по Москве и Московской области Алексей Путин.

Для желающих проводят занятия по компьютерной и финансовой грамотности, а также лекции по защите от мошенников и управлению финансами.