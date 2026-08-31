Россиянам рассказали, сколько дней они смогут отдохнуть на новогодних каникулах

Россияне смогут отдохнуть 11 дней в новогодние каникулы — с 31 декабря по 10 января 2027 года. Об этом РИА «Новости» сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Он напомнил, что российское правительство ежегодно утверждает график переноса выходных дней. Это позволяет сбалансировать рабочее время и время отдыха.

«Новогодние каникулы россиян будут с 31 декабря 2026 года (четверг) по 10 января 2027 года (воскресенье), то есть 11 дней», — сказал он.

Машаров напомнил о положениях Трудового кодекса РФ. Если выходной день выпал на нерабочую праздничную дату, то обычно он переносится на следующий рабочий день.

При этом выходные, выпавшие на новогодние праздники, могут переноситься на любые рабочие дни в течение года. По предложению Минтруда, например, субботу 2 января перенесут на пятницу 5 ноября, а воскресенье 3 января, — на пятницу 31 декабря.

Ранее в Госдуме сообщили, что россиян ждет сокращенный рабочий день во вторник, 3 ноября. Он будет последним в этом году.