Недобросовестные продавцы выдают дешевую рыбу за дорогую с помощью пищевых красителей. Чаще такие подделки встречаются в небольших торговых точках и на стихийных рынках, сообщает Zvezdanews .

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов рассказал, что окрашенную продукцию могут продавать под видом лосося, кеты, горбуши или симы.

По словам эксперта, один из признаков настоящей красной рыбы — достаточно толстое мясо. Однако прежде всего он рекомендовал выбирать проверенные магазины, предпочтительно федеральные сети, и избегать неизвестных продавцов.

Покупатель вправе запросить товаросопроводительные документы. В них указаны вид рыбы, место происхождения, время вылова и сроки хранения.

Балашов посоветовал отказаться от покупки, если цена вдвое ниже, чем в других магазинах и на рынках. Он также рекомендовал не брать рыбу из открытой тары у неизвестных торговцев.