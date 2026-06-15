Россиян в 2026 году ждут еще две сокращенные рабочие недели

Россиян, трудящихся по пятидневному графику, в 2026 году ожидают еще две сокращенные рабочие недели. Это следует из производственного календаря.

Согласно данным, одна укороченная рабочая неделя предстоит в ноябре из-за Дня народного единства, который в нынешнем году приходится на среду. Вторая сокращенная неделя будет в декабре и составит только три дня — с 28 по 30 число.

До этого короткая рабочая неделя прошла в июне — с 8 по 11 число перед празднованием Дня России.

Ранее исследование финансового маркетплейса «Сравни» показало, что личные цели и потребность обеспечивать семью — это главные мотиваторы для работающих россиян. Также 26% опрошенных сообщили, что трудятся ради обеспечения спокойной жизни. При этом каждый четвертый россиянин относится к работе как к вынужденной мере — «потому что так надо».